Großes Interesse an den Geschichten

Langenhagen. Im Rahmen der Leseförderung der Schülerinnen und Schüler lud zum ersten Mal die Grundschule der IGS Süd Langenhagen den Kinderbuchautor Wolfgang Lambrecht zu einer weihnachtlichen Lesung ein. Dabei stellte er seine Hauptfigur Herrn Bombelmann aus seiner überaus erfolgreichen Kinderbuchreihe vor.Die Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse erlebten eine kurzweilige Lesung aus verschiedenen Werken. So konnten sie miterleben, wie Herr Bombelmann Weihnachten feiert und welch verrückte Bekanntschaft er mit einem sprechenden Schneemann machte. Außerdem lernten die Kinder den Holzwurm Hans und seine Freunde kennen. Auch diese bereiteten sich auf das Weihnachtsfest vor. Immer wieder bezog der Schriftsteller bei seinem Vortrag sein Publikum mit ein und wandte sich direkt an seine kleinen Zuhörer. Die Schülerinnen und Schüler hatten viel Spaß dabei und zeigten großes Interesse an den schönen und spannenden Geschichten. Es blieb auch noch Zeit, dem Autor Fragen zu seinen Büchern zu stellen.Zur Erinnerung erhielt die Grundschule ein signiertes Poster. Es war eine rundherum gelungene Veranstaltung.