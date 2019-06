Kurzzeittarif und Ermäßigung auf die Juleica

Ab 1. Juli gibt’s neue Tarife in der Wasserwelt an der Theodor-Heuss-Straße

Langenhagen. Die Wasserwelt Langenhagen führt zum 1. Juli zwei neue Tarife bei den Eintrittspreisen ein: einen Kurzzeittarif sowie eine Ermäßigung für Inhaber einer gültigen Jugendleiter-Card (Juleica). Beide Änderungen hat der Rat der Stadt Langenhagen in seiner Sitzung am Montag, 24. Juni, beschlossen.„Wir sind schon dabei unser Kassensystem umzurüsten, sodass wir ab dem 1. Juli die neuen Tarife anbieten können“, sagt Heike Ebersbach, Betriebsleiterin der Wasyserwelt „Sportschwimmer und auch andere Gäste hatten sich bei uns bereits nach einem Kurzzeittarif erkundigt. Daher freuen wir uns, dass wir ihnen nun dieses attraktive Angebot machen können.“Mit dem Kurzzeittarif können Gäste montags bis freitags zwischen 12 und 14 Uhr sowie von 18.30 bis 20.30 Uhr den Sport- und Freizeitbereich für 90 Minuten nutzen. Eine Nutzung des Saunabereichs ist ausgeschlossen. Den Kurzzeittarif wird es ausschließlich als Zehnerkarte geben. Für Erwachsene kostet sie 50 Euro, für Kinder 25 Euro.Ebenfalls mit der Umstellung werden Inhaber einer gültigen Jugendleiter-Card (Juleica) einen ermäßigten Eintrittspreis erhalten. Bei Vorlage der Juleica erhalten sie den gleichen Rabatt wie er bei einer Niedersächsischen Ehrenamtskarte oder der Region-S-Karte gewährt wird.„Mir sagt auch diese Änderung sehr zu“, sagt Carsten Hettwer, Leiter des städtischen Eigenbetriebs Bad. „Wer eine Juleica besitzt, hat in seiner Freizeit eine Ausbildung abgeschlossen, um ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätig zu sein. Solch ein Engagement muss man honorieren und dafür ist die Eintrittsermäßigung für die Wasserwelt meines Erachtens sehr gut geeignet.“