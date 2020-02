Afrika-Musical in Godshorn am 28. und 29. Februar

Godshorn. Nachdem die Gruppen “conVOICE” und “conTAKT” in den vergangenen zwei Jahren Musicals über die Abenteuer des kleinen Drachens Tabaluga aufführten, geht die Reise weiter. In diesem Jahr sind die Tiere der Savanne in Afrika die Akteure im Musical „Kwela, Kwela!“. Nach einem Jahr der Vorbereitungen wird die spannende und bunte Geschichte am Freitag, 28., und Sonnabend, 29. Februar, um jeweils 18 Uhr in der Kirche „Zum Guten Hirten“ in Godshorn aufgeführt. Der Eintritt ist frei.Dock worum geht es in „Kwela, Kwela!“? Alle Tiere haben eines gemeinsam, denn sie haben Durst, das Problem ist nur: Das Wasserloch ist ausgetrocknet! Aber sie wissen sich zu helfen und befragen sogleich das Orakel, das Rat weiß. Und so beginnen alle unter großer Anstrengung zu graben und tatsächlich! Sie stoßen auf Wasser! Jedoch ist es am nächsten Morgen wieder spurlos verschwunden. Wer ist so gemein und stielt Nacht um Nacht das kostbare Trinkgut? Der König teilt die Tiere zur Nachtwache ein und sie stellen fest, dass die Übeltäter Gespenster sind. Tschipo, dem Buschhasen, der sich zuvor vor allen anstrengenden Aufgaben gedrückt hat, wird mit der nächsten Wache betraut. Der kleine Hase vertreibt sich die Wartezeit mit seinem Flötenspiel. Die Gespenster sind begeistert, die Musik beflügelt ihre Erinnerung an die alten Zeiten. So kann Tschipo schließlich einen Pakt mit ihnen schließen und die Tiere Afrikas haben endlich wieder Zugang zu Wasser!