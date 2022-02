Langenhagener Jugendparlament legt los

Konstituierende Sitzung mit vielen jungen interessierten Gästen

Langenhagen Jetzt haben zehn Jugendliche nach der öffentlichen Verpflichtung durch Bürgermeister Mirko Heuer das Jugendparlament Langenhagen offiziell ins Leben gerufen.In weniger als einer Stunde wurden die Geschäftsordnung beschlossen, Janik Lehmeier (15), Louis Skrabania (16), Jan Müller (16) und Kira Brökelmann (15) als Entsandte und Vertetungen in den Jugendhilfeausschuss und den Schul- Bildungs- und Kulturausschuss gewählt sowie weitere organisatorische Punkte besprochen.Besonders erfreulich war die Teilnahme vieler junger Menschen, sodass nahezu alle Besuchsplätze belegt waren.Gemeinsam möchte sich das Jugendparlament für die Belange und Interessen junger Menschen in Langenhagen einsetzen und diesen eine Stimme bzw. ihre Stimmen geben. Dafür haben mehr als zehn Jugendliche seit gut zwei Jahren auf dieses Ziel hingearbeitet: ein Jugendparlament für Langenhagen, das Mitglieder in bestimmte politische Ausschüsse entsenden kann.Das Jugendparlament Langenhagen freut sich nun auf die nächste Sitzung am Mittwoch, 23. Februar, um 17 Uhr ebenfalls in der Aula im Schulzentrum.Bilderunterschrift:Von links: