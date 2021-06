Gottesdienst open air in St. Paulus am 27. Juni

Die Fallzahlen sinken, die Pandemie-Situation verbessert sich langsam, mehr wird wieder möglich. Dies gilt auch für die Gottesdienste in der St. Paulus-Kirche. Es können wieder mehr als nur 20 Gottesdienstbesucher die Kirche besuchen, in der nach wie vor die Sitzplätze auf Abstand gestellt sind. Am Sitzplatz ist eine Mund-Nase-Bedeckung nicht mehr vorgeschrieben. Im Freien ist auch das Singen wieder möglich.Zwei Open-Air-Gottesdienste fanden bereits im Kirchgarten an der Hindenburgstraße 85 statt, zu denen Pastor Frank Foerster die jungen Musiker Alexander Veth (Klavier) und Marie-Sofie Kalis und Nele Solenthaler (Sologesang) eingeladen hatte. Sie begleiteten die Gottesdienste mit neuen und eigenen Liedern. Für diesen Zweck hatte die Gemeinde sogar ein neues E-Piano angeschafft. Die Gottesdienste im Freien wurden von den Gemeindegliedern sehr gut angenommen. Auf der Kirchenwiese neben dem St. Paulus-Kirchturm fanden beim ersten Mal 40 Besucher, beim zweiten Gottesdienst, in dem zwei Kinder getauft wurden, 60 Personen Platz.Der nächste ist am Sonntag, 27. Juni, um 11 Uhr als Emma-und-Paul-Gottesdienst geplant. Er steht unter dem Motto „Lasset die Kinder zu mir kommen“ und wird von den beiden Trägern des Familienzentrums Emma und Paul, der Emmaus-Kirchengemeinde und der St. Paulus-Kirchengemeinde, gemeinsam ausgerichtet. Die musikalische Begleitung übernehmen dann Maco Back (Gitarre) und Helen Rickert (Klavier). Die Predigt halten Diakonin Annika Kruse und Pastor Frank Foerster. Zu diesem Draußengottesdienst sind besonders Familien mit Kindern eingeladen.