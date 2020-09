Gottesdienst zum Evangelischen Frauensonntag am 27. September

Langenhagen. „Lasst euer Licht leuchten“ – so lautet das Motto des bundesweiten Evangelischen Frauensonntags 2020. Gefeiert wird dieser besondere Anlass am Sonntag, 27. September, mit einem Gottesdienst in der St.-Paulus-Kirche an der Hindenburgstraße in Langenhagen. Ein Team von Frauen aus verschiedenen Kirchengemeinden hat den Gottesdienst vorbereitet; Beginn ist um 18 Uhr. „Im Mittelpunkt stehen das Licht und Erstaunliches über dieses Phänomen aus Frauensicht“, verspricht Marion Doering vom Vorbereitungsteam.Im Zentrum des Frauensonntags steht ein faszinierender Text aus dem Matthäusevangelium: Das bekannte Jesuswort vom Licht und vom Scheffel aus der Bergpredigt (Mt 5,14 – 16) regt dazu an, die vielen Facetten des schillernden Phänomens Licht genauer unter die Lupe zu nehmen. Wie wirkt Licht überhaupt – physikalisch und theologisch?Die elementare Bedeutung des Lichtes für das Leben hat Menschen zu allen Zeiten dazu bewogen, das Phänomen symbolisch und religiös zu verstehen. In den meisten Religionen wird dem Licht eine herausragende Rolle zugesprochen – es steht für Wahrheit und klare ethische Orientierung, für das Heil und ein gelingendes Dasein. Das Licht ist göttlichen Ursprungs und göttliche Gabe; auch die göttlichen Gesandten werden von Licht begleitet. Schließlich ist auch das Jenseits ein Ort des Lichtes – alles Dunkle ist dort endgültig überwunden.„Wenn Jesus seine Nachfolgerinnen und Nachfolger auffordert, ihr Licht leuchten zu lassen, ermutigt er sie, nicht kleinmütig zu sein, sondern gegen den Trend und gegen Widerstände Zeichen der Hoffnung in einer von Zwielicht erfüllten Welt zu setzen“, sagt Marion Doering. „Daran schließt sich die Frage an, wie wir selbst unser Licht leuchten lassen.“