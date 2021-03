Laster brennt aus

18 Feuerwehrleute im Gewerbegebiet Godshorn im Einsatz

Langenhagen. Zum Brand eines Lastwagrens kam es am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr im Gewerbegebiet Godshorn. Das Fahrzeug war auf einem Betriebsgelände an der Mercedesstraße abgestellt. Die Ortsfeuerwehr Godshorn brachte den Brand in voller Ausdehnung mit Schwerschaum unter Kontrolle. Personen wurden nicht verletzt, am Fahrzeug kam es zu einem Totalschaden. Unter Leitung des stellveretretenden Ortsbrandmeisters Michael Schuster waren 18 Kräfte mit vier Fahrzeugen im Einsatz.