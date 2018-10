Lateinamerikanische Klänge

„Rhapsody“ am 14. Oktober in der Elisabethkirche

Langenhagen (ok). Es wird lateinamerikanisch: Auf Musik aus Brasilien und Argentinien dürfen sich die Besucher des Kozertes „Rhapsody“ freuen, das am Sonntag, 14. Oktober, ab 17 Uhr in der Elisabethkirche läuft. Das Duo, das sich aus Iris Hammer aus Erlangen an der Mandoline und aus Heiko Holzknecht aus München an der Gitarre zusammensetzt, ist 2010 gegründet worden. Die zwei spielen Werke von Maximo, Diego Pujol, Keigo Fujii und Celso Machado. Um Spenden für die Kirchenmusik wird am Ausgang gebeten.