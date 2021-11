Lebendiger Adventskalender

Krähenwinkel. Der Lebendige Adventskalender läuft auch in diesem Jahr wieder in der Matthias-Claudius-Gemeinde in Kaltenweide und Krähenwinkel, auch wenn einige Tage frei geblieben sind. Jeder Gastgeber lädt im Dezember um 18 Uhr vor eine Haustür ein.

Die einzelnen Termine: 1, Dezember, Bücherei Matthias-Claudius am Gemeindehaus; 2. Dezember frei; 3. Dezember. frei; 4. Dezember Familie Greeske, Martha-Korell-Weg 13; 5. Dezember. Familie Weigert, Auf dem Rußkampe 32 b; 6. Dezember Kita Matthias-Claudius, Elly-Heuss-Knapp-Weg 20; 7. Dezember frei; 8. Dezember frei; 9. Dezember Kirchenchor am Gemeindehaus; 10. Dezember Jugendtreff Kaltenweide, Kananoher Str. 23 b; 11. Dezember frei; 12. Dezember frei; 13. Dezember frei; 14. Dezember Kirchenvorstand am Gemeindehaus; 15. Dezember Gospelchor "Voices of Joy" an der Kirche; 16. Dezember Familie Löhlein, Wohldamm 29 b; 17. Dezember Familie Behnke, Waldweg 2; 18. Dezember Hofladen Rotermund, Kananoher Straße 24; 19. Dezember Familie Austermann, Stucken-Mühlen-Weg 3; 20. Dezember. frei; 21. Dezember Familie Seitz, Martha-Korell-Weg 16; 22. Dezember De Likedeeler (Hof Brendel), Walsroder Straße 232; 23. Dezember von 17 bis 19 Uhr Friedenslicht; 24. Dezember diverse Gottesdienste.