Lebensberatungsstelle bleibt weiter bestehen

Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen hält Angebote weiter aufrecht

Langenhagen/Wedemark (ok). Die Zahl der Fälle in der Lebensberatungsstelle hat abgenommen. Waren es 2020 noch 612 Beratungen, so belief sich die Zahl 2021 auf 504. 184 Fälle im Rahmen der Ehe- und Lebensberatung, für die ein Eigenkostenanteil entrichtet werden muss; 320 Beratungsfälle in Sachen Familien- und Erziehungsberatung, die die Region übernimmt. Jetzt ziehen die Anmeldungen nach Aussage des Leiters Bernd Buchholz aber wieder an. Zum Vergleich 125 von Januar bis Juni im Vorjahr, im Jahre 2022 im gleichen Zeitraum 211.In Corona-Zeiten sei deutlich geworden, dass auch gerade ältere Menschen unter der Isolation litten. „35 Prozent der Klienten waren älter als 60 Jahre“. Ein Anstieg von sieben Prozent im Vergleich zu 2020. Aber auch Jugendliche fänden den Weg nicht so leicht zurück, litten dann unter depressiven Stimmungen. Die am häufigsten genannten Beratungsanlässe in der Ehe- und Lebensberatung waren kritische Lebensereignisse und Verlusterlebnisse, gefolgt von Trennung und Scheidung, Beziehungsproblemen und -krisen, Beziehungsklärung und stimmungsbezogenen Problemen sowie depressivem Erleben. In der Familien- und Erziehungsberatung wurden Belastungen des jungen Menschen durch familiäre Konflikte am häufigsten genannt sowie Belastungen des jungen Menschen durch Problemlagen der Eltern, Partnerkonflikte der Eltern und aktuelle Trennung oder Scheidung der Eltern. Im Vergleich von 2020 zu 2021 hat auch die Familien- und Erziehungsberatung zugenommen. Und zwar von 19 auf 28 Prozent. Weiter laufe das Angebot der Telefon- und Videoberatung, aber es werde immer mehr Präsenz gewünscht.Es kann ein konkreter Beratungstermin vereinbart, aber auch die offene Sprechstunde in den Räumen in der Ostpassage 11 genutzt werden. Termin ist immer mittwochs zwischen 16 und 17 Uhr. Auch Kinder und Jugendliche können dann vorbeikommen und finden einen geschützten Rahmen vor. Darüber hinaus gibt es zum Beispiel ein Supervisionsangebot für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit.Er ist zwar kein neuer Mitarbeiter, gehört jetzt aber trotzdem fest zum Team der Lebensberatungsstelle dazu: Leo Löwe ist bei der Mutmachergruppe dabei. Das soziale Kompetenztraining ist hauptsächlich für ängstliche und schüchterne Mädchen und Jungen im Alter zwischen sechs und neun Jahren sowie ihre Eltern gedacht. Mehr Infos, Termine und Anmeldung unter der Telefonnummer (0511) 72 38 04. Ein weiteres Angebot, zu dem es auch nähere Informationen auf der Website der Lebensberatungsstelle gibt, ist die „Kinder-im-Blick-Gruppe“, bei der es um Eltern und Kinder in Trennungs- und Scheidungssituationen geht.Welche Bedeutung die Lebensberatungsstelle für den Kirchenkreis hat, macht der stellvertretende Superintendent Rainer Müller-Jödicke deutlich. Im Gegensatz zur Lebensberatungsstelle im benachbarten Kirchenkreis Burgdorf bliebt die Einrichtung in Langenhagen für den hiesigen Kirchenkreis erhalten.