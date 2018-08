Lebenshilfe hat viele Pflöcke eingeschlagen

Großes Familienfest zum 50. Geburtstag in der Paulusgemeinde

Langenhagen (ok). Inklusion: Ein Stichwort, das heute in aller Munde ist. Bei der Lebenshilfe Langenhagen wird sie schon seit dem Tag der Gründung vor 50 Jahren aktiv gelebt. Ein Jubiläum, das am Sonnabend, 18. August, in der Paulusgemeinde mit Kaffee und Kuchen gefeiert wird. Warum gerade die Paulusgemeinde? „Hier waren auch die Anfänge. Die Gemeinde hat uns unterstützt, und die behinderten Kinder sind dort zwei bis dreimal in der Woche betreut worden“, sagt Waltraud Krückeberg. Gründungsmitglied der Lebenshilfe, die im Sommer 1968 aus der Taufe gehoben worden ist. Damals gab es noch keine Schulpflicht für Behinderte, erst 1978 wurde eine Sonderschule für Lernbehinderte mit Klassen für geistig Behinderte an der Kastanienallee eingerichtet. Waltraud Krückeberg: „Es sollten nicht nur Betroffene Mitglieder werden.“ Ihre Nachbarin hatte sie gefragt, ob sie mitmachen wolle. Und ehe sie sich versah, war die spätere langjährige Vorsitzende Kassiererin. Waltraud Krückeberg: „Wir haben in der Anfangszeit viel von Hannover gelernt. Dort hatten sie damals schon einen Ortsverein der Lebenshilfe.“ Vorstand und Eltern zogen an einem Strang. Ein weiterer Meilenstein war die Einrichtung eines Sonderkindergartens für geistig Behinderte im Jahre 1969 in der Karlsbader Straße am Silbersee. In drei Gruppen wurden damals jeweils sechs Kinder betreut und gefördert.1978 dann ein weiteres wichtiges Datum in der mittlerweile fünf Jahrzehnte währenden Historie der Langenhagener Lebenshilfe. Die Gesellschaft für gemeinnützige Behindertenarbeit – kurz GBA – ist gegründet worden. Mit im Boot neben der Lebenshilfe aus Langenhagen: die Lebenshilfe Wedemark und der Verein zur Förderung Körperbehinderter in Hannover. Die GBA hat dann den Kindergarten Domino in Mellendorf gegründet. An der Autobahn in Wiesenau ist ein Sprachheilkindergarten eingerichtet worden. Und: Mitten im Wohngebiet in Wiesenau entstanden Wohngruppen. Dort leben heute noch Menschen mit Behinderungen wie in einer großen Familie zusammen, mittendrin statt nur dabei. „Die Behinderten gehören einfach dazu. Das ist in Wiesenau gut gelungen.“ Und wenn sie das Rentenalter erreicht haben, können sie dort wohnen bleiben. In den Hannoverschen Werkstätten, die 1978 an der Latthusenstraße entstanden sind, sind 1.200 gehandicappte Menschen tätig. Die Lebenshilfe Langenhagen ist einer der Gesellschafter. Und die GBA hat die Hausfrühförderung in Angriff genommen, Kinder gefördert und Familien begleitet. So sind auch Reiner Weidler und seine Familie zur Lebenshilfe und Reiner Weidler schnell in den Vorstand gekommen. Vor einiger Zeit hat Weidler dann die Langenhagener Ehrenbürgerin Waltraud Krückeberg als Vorsitzender beerbt. Weidler arbeitet mittlerweile seit 35 Jahren im Vorstand der Lebenshilfe. Sein Ziel: Fördern, soweit es möglich ist. Reiner Weidler: „Wir wollen einen Rahmen für Schutzbefohlene schaffen.“ Auch Waltraud Krückeberg ist froh, dass die GBA Strukturen geschaffen hat, der Bedarf werde im Sinne des Bundesteilhabegesetzes in den nächsten Jahren sicher nicht geringer werden. Sie ist froh, dass sie immer offene Ohren bei den Behörden gefunden zu haben. Lange war der Kontakt mit den Ämtern auch, als es um die Errichtung des Lindenhofes ging. Die 13 Mitglieder der Interessengemeinschaft (IG) Bauernhof hatten den Resthof 1989 gekauft,im Dezember 2003 wurde dann endlich der Lindenhof in Kaltenweide mit 23 Plätzen eröffnet. Waltraud Krückeberg: „Toll, dass dort kein Heimcharakter vorherrscht.“ Die nächste Frage, die die Lebenshilfe Langenhagen in naher Zukunft beantworten möchte: „Was geschieht mit Pflegefällen im Rentenalter?“ Reiner Weidler: „Inklusion ist eine tolle Sache, aber die Rahmenbedingungen müssen stimmen.“Das ist aber eher eine langfristige Fragestellung. Jetzt wird erst einmal gefeiert. Und zwar lädt der Ortsverein für den 18. August ab 15 Uhr zum Familienfest für Jedermann ein. Das Bläserkorps Godshorn wird genauso für musikalische Unterhaltung sorgen wie die „Leine-Ladies“, die Musik der 60er-, 70er- und 80er-Jahre zum Besten geben. Eine nostalgische Eisbar soll den Nachmittag in der Paulusgemeinde an der Hindenburgstraße versüßen.