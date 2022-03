Lebensmittel und Medikamente dringend benötigt

Godshorner geben großzügige Spende beim Benefizkonzert des Musikvereins

Godshorn. Während einer Orchesterprobe überreichte Michael Heese, Vorsitzender des Musikvereins Godshorn, eine Spende in Höhe von 2300 Euro dem Ukrainischen Verein in Niedersachsen. So viel Spendengeld ist beim Benefizkonzert des Musikvereins am 12.März 2022 auf dem Le-Trait-Platz gesammelt worden. Gerührt nahm Oksana Janzen den Scheck entgegen.Okzana Janzen, Vorstandsmitglied des Ukrainischen Vereins in Niedersachsen ist dankbar. In einer bewegenden Rede erzählt sie den Musikern, welches Leid vor Ort in den Krisengebieten der Ukraine herrsche. „Immer wieder heulen die Sirenen, während sich die Menschen in ihren Kellern verstecken. Und das sind nicht so gut beheizte Räume, wie die Keller in deutschen Häusern“, fügt Okzana Janzen hinzu. „Oft harren die Ukrainer tagelang aus, ohne ihren Schutz zu verlassen.“ Die Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten bricht ständig ab.Die Menschen flüchten aus den Städten in der Hoffnung, in den ländlichen Regionen Nahrung zu bekommen, doch auch hier macht der Krieg nicht halt. Mittlerweile gebe es nun auch erste Hungertote, berichtet Frau Janzen. Sie selbst habe große Angst um alle Menschen, vor allem um die, die sie persönlich kennt.Sie erzählt weiter, dass zurzeit in Halle 15 auf dem Messegelände in Hannover Lebensmittel und Medikament gepackt werden. Mit dem Geld der Godshorner könne man nun noch mehr davon anschaffen. Auf direktem Wege werden die Hilfsgüter mit der DB CARGO AG in die Südukraine transportiert. Während Laster an den Grenzen lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen, kann die Bahn direkt und nahezu ungehindert zu den Menschen in den Kriegsgebieten gelangen. Der Musikverein ist stolz auf die Bürger Godshorns, die dieses Projekt so großzügig unterstützen.Am Ende ihrer Rede spricht Okzana Janzen eine Einladung aus: „Wenn der Krieg vorbei ist, dann feiern wir ein großes Fest und freuen uns, wenn der Musikverein dabei sein kann. Hoffentlich ist das bald der Fall.“