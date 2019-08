Lehrer, BuFdis und Referendare

Verstärkung für die IGS Langenhagen

Langenhagen. Zu Beginn des neuen Schuljahres haben an der IGS Langenhagen in der Konrad- Adenauer-Straße sieben neue reguläre Lehrkräfte und drei Referendare ihren Dienst aufgenommen. Neu an der Schule sind Alexander Rohr, der die Fachberechsleitung Sport/Ganztag übernommen hat. Er unterrichtet die Fächer Sport und Mathematik. Neu sind auch Franka Brehme (abgeordnet von der IGS Süd-Langenhagen) mit den Fächern Biologie und Sport, Arne Fischer mit Kunst, Sarantis Fotakis mit Englisch und Geschichte, Ingrid Hartwig mit den Fächern Biologie und Chemie, Laura Sielski mit Mathematik und Sport, Nina Stader (Musik, Deutsch) und Justine Wagschal mit den Fächern Biologie und Chemie unterstützen das Kollegium seit Beginn des Schul- jahres 2019/2020.Als Referendare verschiedener Lehrämter treten neu in die IGS ein: Isabella Lohren- gel (Biologie, Chemie), Duygu Rodriguez Gonzalez (Mathematik, Physik) und Frie- derike Plesse (Politik/Wirtschaft, Spanisch). Frau Aurica Abelbeck (Sport, Spanisch) und Alexandra Nowak (Geschichte, Werte und Normen), Laura Scheiwe (Chemie, Biologie) sind bereits seit dem vergangenen Schuljahr als Referendarinnen bei uns beschäftigt.Auch neu dabei: Die Kolleginnen Hübener, Sander und Leibel, die als Förderschullehrkräfte von der Ludolf-Wilhelm-Fricke-Schule (Förderschule) in Hannover in der Kooperationsklasse arbeiten.