„Leinen los“ auf musikalischer Kreuzfahrt

Konzert des Blasorchesters der Stadt Langenhagen am Sonnabend, 25. Mai, ab 17 Uhr

Langenhagen (ok), Musikalische Kreuzfahrt mit dem Blasorchester der Stadt Langenhagen: Unter dem Motto „Mediterrane Impressionen“geht es in die schönsten Länder rund um das Mittelmeer. Das Konzert steht unter der Schirmherrschaft des Langenhagener Bürgermeisters Mirko Heuer. Die Zuhörerinnen und Zuhörer erleben Ausschnitte aus der Oper „Carmen“ oder wandeln mit den Musikerinnen und Musikern auf den Spuren von Caterina Valente, Silvio Francesco und Peter Alexander in Italien. Nicht zu vergessen: ländertypische Folklore und Tänze. Mit dabei sind auch vier Solisten: Sopranistin Corinna Fiedler, Tenor Daniel Preis, Gitarrist Andreas Lakeberg sowie Kathrin Völz an der Piccoloflöte. „Leinen los“ heißt es am Sonnabend, 25. Mai, ab 17 Uhr im Theatersaal Langenhagen. Tickets gibt es unter anderem in der HAZ/NP/ECHO-Geschäftsstelle im CCL. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf einen Abend freuen, der Lust auf Sommer, Sonne, Lebensgefühl und mehr macht.