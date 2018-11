Lektionar wird eingeführt

Neue Altarbibel und Musik in St. Paulus am ersten Advent

Langenhagen. Besondere Musik erklingt im 10-Uhr-Gottesdienst am ersten Adventsonntag, 2. Dezember, in der St. Pauluskirche an der Hindenburgstraße 85. Zugleich wird durch Pastor Frank Foerster und den Kirchenvorstand die neue Altarbibel und das neue Lektionar in Gebrauch genommen. “Die alte Altarbibel hat vier Jahrzehnte ihren Platz auf unserem Altar gehabt,” erläutert Pastor Foerster. “Wie man auf der ersten Seite lesen kann, ist sie damals von der langjährigen Kirchenvorsteherin Marianne Humpe gestiftet worden. Sie erhält einen würdigen Platz in unserer Sakristei neben dem Kirchsaal.” Die neue Altarbibel enthält die neue, revidierte Lutherübersetzung aus dem Jahr 2017. Ebenso wird das neue Lektionar eingeführt, in dem die gottesdienstlichen Lesungen aus der Lutherbibel zusammengestellt sind. Beide Bücher hat die Landeskirche gestiftet. “Wir freuen uns, dass wir die neue Bibel zu Beginn des neuen Kirchenjahres am ersten Advent in den Gebrauch der Gemeinde nehmen können”, sagt Foerster. “Besonders schön ist es, dass dazu festlich Musik von Cembalo und Querflöte erklingen wird.” Dieter Klaus Peise (Querflöte) und Hellen Rickert (Cembalo) spielen Barockmusik von Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach.