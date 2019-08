Auftaktveranstaltung zum Thema Inklusion am 6. September im Schulzentrum

Langenhagen (ok). Das Thema Inklusion ist schon 2009 in der UN-Behindertenrechtskonvention verankert worden, aber die Umsetzung gestaltet sich als langwieriger Prozess, ist nach Ansicht der neuen Langenhagener Inklusionsbeauftragten Sabine Hettiger als Erabeitungsprozess strategischer Maßnahmen auf verschiedenen Handlungsfeldern zu verstehen. Dazu gehören zum Beispiel Wohnen, Mobilität und Arbeit. Die Ergenisse sollen dann möglichst nachhalitg sein. Sabine Hettinger: "Der Prozess wird etwa zwei Jahre dauern; Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung ziehen dann an einem Strang", sagt Sabine Hettinger Alle können sich einbringen; der Lernprozess soll zu einem Umdenken führen. Es soll nicht nur geredet, sondern auch umgesetzt werden. Die Auftaktveranstaltung zum Thema selbstbestimmte und gleichberechtige Teilhabe geht am Freitag, 6. September, ab 16 Uhr in der Aula des Schulzentrums über die Bühne.Es geht um Motivation, Visionen, Ideen und bunte Impressionen für eine l(i)ebenswerte Übermorgenstadt für alle Am Ende der Veranstaltung erfahren die Teilnehmer, wie sie sich weiter einbringen können. Denn: Es sollen Arbeitsgruppen zu verschiedenen Aufgabenfeldern folgen. Im Einzelnen: Information und Mitsprache, Mobilität und Barrierefreiheit, Wohnen und Versorgung, Kultur und Freizeit, Bildung und lebenslanges Lernen sowie Arbeit und Beschäftigung. Wer mit dabei sein möchte, melde sich bitte unter www.langenhagen.de/inklusion an. Besonders das Thema Information ist Sabine Hettinger seihr wichtig, denn ohne Kommunikation sei eine Teilhabe schlecht möglich. Aber auch die kutlurelle Teilhabe sei ihr sehr wichitg. Im Klartext: "Es gibt viel zu tun."