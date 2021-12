﻿„Lesen macht stark“ am Gymnasium

Am Montag, den 1. November 2021, erhielten die Klassensprecher im 5. Jahrgang ihre großen, bunten Projektordner. Dazu trafen sie sich im Anschluss an ihren Klassentag in der Schulbibliothek der Hindenburgstraße mit Silke Kaune (kommissarische Schulleiterin), Martina Essmann (Leiterin der Außenstelle), Ursula Baumann (Fachobfrau Deutsch) und Romy Sieber (Lesecoach, Leiterin der Bibliothek in der Außenstelle und Deutschlehrerin in Jahrgang 5).Ein kleines Zitatepuzzle regte die begeisterten Schüler zu kleinen Plädoyers für das Lesen an. Nino (Klassensprecher der 5a) unterstrich die Bedeutung des Projektes „Lesen macht stark“ mit seiner treffenden Aussage, dass Lesen stark mache, „weil unser Gehirn dadurch Muckis bekommt!“Schulleiterin Silke Kaune war beeindruckt von den Reden der Fünftklässler und pflichtete bei, dass das Lesen zum Reflektieren, zum wirklichen Nachdenken und Miterleben führe und man sich beim Lesen nicht wie beim Fernsehen einfach nur zurücklehne, unterhalten lasse und entspanne.In Sachen Lesekompetenz haben die Schüler schon Einiges bewältigt. Das verdeutlicht Lesecoach Romy Sieber, als sie die Kinder mit kleinen Geschenktütchen, gefüllt mit Russisch-Brot-Buchstaben, nach dem Zitatepuzzle belohnt. In ihrer Rede vollzieht sie den bekannten Weg vom Laut zum Buchstaben, über das Wort, den Satz, hin zum Text, den die Schüler bereits in der Grundschule erfolgreich beschritten haben.Im „Lesen macht stark“-Projekt am Gymnasium soll es nun um Leseflüssigkeit und das sinnerfassende Lesen sowie das Ausführen von Lesestrategien gehen und das nicht nur im Fach Deutsch, sondern mit Fächerübergriff. Denn Lesen spielt doch überall eine Rolle und obendrein nicht nur schulisch, sondern auch ganz privat.„Lesen macht stark“ soll die Schüler beim Texteknacken unterstützen und vor allem Lesefreude vermitteln. Aus diesem Grund kommen nun jede zweite Woche in Jahrgang 5 die bunten Lesemappen mit spannenden Texten nach Schülerinteresse zum Unterrichtseinsatz. Es soll über das eigene Leseverhalten reflektiert werden, neue Strategien erlernt und die Konzentration trainiert werden.Dass sich dies auszahlt, haben bereits zahlreiche Schüler in Schleswig-Holstein erfahren, wo das Projekt bereits seit 2006 läuft. Nun geht es in Niedersachsen weiter und das Gymnasium Langenhagen ist dabei.