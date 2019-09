Letztes Konzert der Freiluftsaison

13. September: Langenhagener Singkreis am offenen Klavier

Langenhagen. Die Offene Gesellschaft Langenhagen lädt zum letzten Konzert der Freiluftsaison 2019 am offenen Klavier ein: Für Freitag, 13. September, ist ab 17 Uhr der Langenhagener Singkreis auf dem Marktplatz zu Gast. Wie schon im Sommer 2018 treten die Sängerinnen und Sänger des gemischten Chores zwar am Offenen Klavier auf, dennoch hat das Instrument an diesem Tag ausnahmsweise mal Pause: Chorleiter Volker Bublitz, ausgebildeter Musiker und Musikpädagoge, begleitet den Singkreis virtuos an der Gitarre. Das Repertoire des Ensembles zeichnet sich durch große Vielfalt aus: Gesungen werden Pop, Gospel, Schlager, Swing und Musical sowie traditionelle weltliche und geistliche Lieder.„Bei unserem Auftritt auf dem Marktplatz werden wir einige interessant arrangierte Songs singen“, verspricht Sabine Spieker, Vorsitzende des Langenhagener Singkreises. „Wir wollen unser Publikum damit überraschen und auch gerne zum Mitsingen animieren.“