Leuchtende Kinderaugen

Spielzeugspenden werden abgegeben

Langenhagen. Das Familienzentrum Emma und Paul hat in den vergangenen Wochen tolle Spielzeugspenden erhalten. Nun möchte das Team des Familienzentrums diese weitergeben: Am Sonnabend, 5. Dezember, steht das Spielzeug in der Emmaus-Gemeinde im Sonnenweg 17 bereit. Zwischen 10 und 12 Uhr können Eltern, Großeltern oder andere die Kinder beschenken wollen nach Anmeldung vorbei kommen und für die Kinder etwas aussuchen. Ein weiterer Ausgabeort ist die St. Paulus Gemeinde in der Hindenburgstraße 85. Dort wird das Spielzeug am Sonnabend, 12. Dezember, zwischen 10 und 12 Uhr ausgegeben.„Wir freuen uns über die tollen Spenden und hoffen, dass wir damit viele Kinder zu Weihnachten glücklich machen können“, sagt Nina Landers, Koordinatorin des Familienzentrums. Anmelden können Interessierte sich unter familienzentrum.emmaundpaul@evlka.de oder (0151) 56 80 76 04.