Leuchtende Sterne erhellen die Stadt

Weihnachtsbeleuchtung strahlt ab Montagabend

Langenhagen. Pünktlich zur dunklen Jahreszeit erstrahlen Langenhagens Straßen wieder im festlichen Lichterglanz. Sobald am Montagabend, 22. November, die Dämmerung einsetzt, wird die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt das erste Mal in diesem Jahr leuchten.Das stimmungsvolle Ambiente soll Bürger, aber auch Besucher Langenhagens zum vorweihnachtlichen Einkaufsbummel einladen.An diesem Montag beginnen die Techniker mit der Montage der ersten Sterne, die aufwändigere Beleuchtung im Bereich vom Reuterdamm bis zur Konrad-Adenauer-Straße wird erst in den Abendstunden folgen. Jörg Hollemann von der städtischen Wirtschaftsförderung erklärt dazu: „Für die größeren Elemente wird zum Anbringen ein Hubsteiger benötigt, der unter anderem auf der Straße stehen muss. Diese Montage wird deshalb zur Sicherheit erst spät am Abend durchgeführt, wenn weniger Verkehr auf den Straßen unterwegs ist.“Am Dienstag werden dann alle Leuchtelemente strahlen und die Stadt in ein weihnachtliches Licht tauchen.