Lichtblick in der dunklen Jahreszeit

Krähenwinkel: Weihnachtsbaum zum ersten Advent

Krähenwinkel. Eine gute Tradition zeichnet sich dadurch aus, dass sie auch unter erschwerten Bedingungen aufrecht erhalten wird. So wurde auch dieses Jahr wieder pünktlich zum ersten Advent am Stadl-Paura-Platz in Krähenwinkel ein Weihnachtsbaum aufgestellt. Unter der tatkräftigen Mithilfe der Familie Schmidt-Nordmeier sowie des Ortsbürgermeisters Steffen Hunger und seiner Söhne gelang das Unterfangen auch unter den erschwerten Corona-Bedingungen. Die schön geschmückte Tanne strahlt nun über den Platz hinaus und gibt zusammen mit den Weihnachtssternen entlang der Walsroder Straße den Passanten und den Einwohnern Krähenwinkels einen Lichtblick in dieser schwierigen und eher dunklen Jahreszeit.