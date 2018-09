Liedermacher Holger Kiesé lädt ein

Familien-Mitmach-Konzert zum Weltkindertag

Krähenwinkel. In der Matthias-Claudius-Kirchengemeinde ist Holger Kiesé kein Unbekannter. Bis Sommer 2015 leitete er dort den Gospelchor "Voices of Joy" sowie den Kinderchor "Matthias-Claudius-Singers". Aus Anlass des sogenannten "Weltkindertages" am 20. September ist er wieder in der Kaltenweider-Krähenwinkeler Kirche zu Gast - dieses Mal mit seiner Gitarre. Seit vielen Jahren schon spielt er am Weltkindertag an wechselnden Orten sein Mitmachkonzert „Du bist spitze“, im vorigen Jahr zum Beispiel in der Neustädter Hof- und Stadtkirche St. Johannis in Hannover. Am kommenden Donnerstag, 20. September, beginnt um 17 Uhr ein fröhliches Mitmach- & Mitsingprogramm, zu welchen Kinder zwischen vier und zehn Jahren mit ihren Eltern herzlich eingeladen sind. Kinder stehen im Mittelpunkt - das besagt der Weltkindertag. Kinder können lachen, raten, tanzen, klatschen, singen und vieles mehr. Darum geht es in dem einstündigen Konzert mit Liedern zum Zuhören und Mitmachen von bekannten Autoren aber auch mit vielen Liedern, die Holger Kiesé selbst getextet und komponiert hat. Der Eintritt ist frei im Anschluss sind alle zu Saft und Gebäck eingeladen.