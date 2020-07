Liedertafel sucht Verstärkung

Männerchor probt immer mittwochs im Zelleriehaus

Kaltenweide (ok). Kameradschaft wird in dem vierstimmigen und stimmgewaltigen Männerchor großgeschrieben. Und das Repetoire der Liedertafel Kaltenweide ist groß – reicht von Liedern aus europäischem Liedgut bis hin zu Opern und Operetten. Nebenbei tun die aktiven Sänger natürlich auch noch etwas für ihre körperliche und psychische Gesundheit. Verstärkung ist immer willkommen; die Proben sind mittwochs von 20 bis 22 Uhr im Zelleriehaus in Kaltenweide. Einfach mal nach den Sommerferien reinschauen. Für Fragen steht Reinhard Brendel gern unter der Telefonnummer (0511) 73 89 54 zur Verfügung.