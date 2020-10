Linie 610 umgeleitet

Kanalnetz wird saniert

Kaltenweide. Die Stadtentwässerung Langenhagen lässt in Teilen Langenhagens Abschnitte des Kanalnetzes mithilfe des sogenannten Inliner-Verfahrens sanieren. Die Fahrbahnen müssen nicht geöffnet werden, der Verkehr wird daher nur gering beeinträchtigt. Entsprechend des Baufortschrittes müssen lediglich Halteverbote eingerichtet und eventuell die Fahrbahn eingeengt werden. Dieses führt dazu, dass die Busse der Linie 610 in dem Zeitraum von Montag, 9. November, bis Freitag, 20. November, von der Haltestelle „Kananoher Straße“ direkt die Haltestelle „Bahnhof Kaltenweide“ anfahren werden beziehungsweise umgekehrt.Von Montag, 9. November, bis voraussichtlich Mitte Dezember werden nacheinander Kanalabschnitte in der Wagenzeller Straße sowie im Allerweg, Süntelweg und Giesekenkamp saniert. In der Lindenstraße beginnen die Arbeiten ebenfalls am Montag, 9. November. Sie dauern voraussichtlich bis zum 20. November. Dort hatte die Stadtentwässerung im April dieses Jahres punktuell Kanalarbeiten in einer offenen Bauweise in Angriff genommen. Mithilfe des Inliner-Verfahrens wird der weitere Kanalabschnitt saniert.Das Inliner-Verfahren hat sich seit den 1990er Jahren für die Sanierung von Kanälen bewährt. Es hat gegenüber einem Kanal-Neubau die wesentlichen Vorteile, dass es keiner Erdarbeiten bedarf, es daher weniger zeitintensiv ist und mit weniger Beeinträchtigungen einhergeht.