Lions-Adventskalender sind fast vergriffen

Aber: Verkauf in Engelbosteler Grundschule am 13. November zwischen 16.30 und 17 Uhr

Engelbostel. Der Adventskalender des Lions-Clubs Langenhagen ist auch in diesem Jahr ein Renner. An fast allen Verkaufsstellen in der Kernstadt und den Ortsteilen ist er vergriffen. Eine der letzten Chancen gibt es für Interessierte am Dienstag, 13. November, in der Grundschule Engelbostel. Dort findet von 16.30 bis 17 Uhr der Verkauf statt während des vom Fördervereins der Grundschule organisierten Kinotags. Die Besonderheit: In dieser Zeit ist auch Elinor Schneemann anwesend und signiert die Kalender auf Wunsch. Das Titelbild des Kalenders stammt aus der künstlerischen Hand der Engelbostler Viertklässlerin.Dass der Siegerentwurf des Titelbild-Wettbewerbs aus dieser Grundschule kommt, ist kein Zufall. Elinor geht in die 4b, der Klasse von Lehrerin Sonja Grießing. Die Pädagogin hat Kunst und Werken studiert. Mit dieser Ausbildung kann sie den Schülern viel beibringen – und baut entsprechende Elemente in den Unterricht ein. Neuestes Projekt: Im Kabinengang zur Sporthalle wurde wegen Sanierungsarbeiten das alte Wandbild beschädigt. „Daraus entstand die Idee, ein neues Bild zu erzeugen“, sagt Grießing. Passenderweise, so berichtet die Klassenlehrerin, lautet das aktuelle Thema im Kunstunterricht „Strichmännchen in Bewegung in verschiedenen Sportarten“.Auf zwölf Metern haben die Schüler in gut zehn Zeitstunden die bunte Welt des Sports dargestellt: Von Fußball über Tischtennis und Turnen bis zum Gewichtheben ist alles dabei. Und nicht nur das: auch Pferde, Fische, Hasen, Hunde und Katzen. In einer Sporthalle? Grießing lacht. „Erst waren wir rein auf die Sportarten fixiert. Dann habe ich aber gemerkt: Wir brauchen Tiere, das ist für Kinder wichtig.“ Vielleicht hat sich ja bei der Kunstaktion das nächste Talent herausgestellt – der Aufruf des Lions-Clubs zum Titelbild-Wettbewerb 2019 kommt bestimmt.