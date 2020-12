Lisan Hoffmann siegte

Vorlesewettbewerb an der LIGS – Erfolg auf der ganzen Linie

Langenhagen. Am 3.Dezember fand an der LIGS der erste Vorlesewettbewerb im 6. Jahrgang statt. Liebevoll moderiert von der Jahrgangsleitung Noltemeyer fanden sich die Schülerinnen und Schüler der vier 6. Klassen im weitläufigen Theatersaal in der Rathenaustraße ein. Lange stand die Veranstaltung auf der Kippe, weil man nicht sicher war, ob die Hygieneregeln einzuhalten seien.Nach Klärung dieses Umstandes konnte dann der Wettbewerb um den besten Leser der IGS unter den 8 Teilnehmern vor den Augen der Mitschüler und einer kritischen Jury ausgefochten werden. Als Siegerin ging Lisann Hoffmann (6b) mit ihrem Buch „Im Land der ersten Siedler“ von M. P. Osborne hervor. Die Jury hatte es nicht leicht unter den wirklich überzeugenden Leistungen der Teilnehmer gerecht auszuwählen.Begleitet wurde die Veranstaltung durch die Ergebnispräsentationen aus den Wahlpflichtkursen. Diese bereiten mit Volldampf das Jahrgangsprojekt „Musical: Die unglaubliche Reise mit der Zeitmaschine“ vor. Das Musical soll Ende des Schuljahres auf die Bühne kommen oder coronabedingt verfilmt werden. Dank der großartigen Lichtshow des Veranstaltungstechnikers Wild konnten unter anderem die Tänzer ihr gesamtes Können auf der Bühne zeigen. Rundum war es ein tolle Veranstaltung in dieser doch eher eingetrübten Zeit.