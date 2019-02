Live in der Warenannahme

The GoDotS spielen am Freitag, 1. März, im Faust in Hannover

Langenhagen. Mitreißende Rocksongs und emotionale Achterbahnfahrten mit eindringlichen Balladen bringen The GoDotS aus Langenhagen am 01. März 2019 in der Warenannahme des Kulturzentrums FAUST in Hannover auf die Bühne. Gemeinsam mit der Band Into Echoes, die eine gepfefferte Performance und saftige Rockmusik versprechen, und dem Trio Woodship, das die Fülle des Alternative Rocks auskostet, wird die Band an diesem Abend abrocken.The GoDotS reißen bei ihren Live-Auftritten regelmäßig das Publikum mit - das liegt an der Energie des Frontmannes Lukas Borzyszkowski und der Vielfalt ihrer Songs. Denn die Musiker spielen nicht nur Alternative Rock, sondern haben auch Metal und Funk in ihrem Repertoire. Drückende Soundwände und filigran zusammengestellte Melodien versprechen wieder einen abwechslungsreichen Auftritt.Karten sind im Vorverkauf für fünf Euro pro Person direkt über die Band unter godots.band@gmail.com oder über Facebook: https://www.facebook.com/GoDotS.Band/?ref=bookmark... zu bestellen. An der Abendkasse kostet der Eintritt acht Euro pro Person. Einlass ist um 18 Uhr, Konzertbeginn um 18.30 Uhr. Bereits am Dienstag, 5. März, sind The GoDotS wieder live auf der Bühne zu erleben. Dann spielen die Musiker beim Ruby Tuesday im Café Glocksee. Einlass ist an diesem Abend um 21 Uhr. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Hier geht's zum neuesten Video der GoDotS auf YouTube: