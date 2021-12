"live & local"-Reihe wird fortgesetzt

VHS Langenhagen organisiert Themenabende

Langenhagen. Es geht auch in 2022 weiter mit einer besonderen Veranstaltungsreihe der Volkshochschule Langenhagen, bei der fachlich versierte Gäste aus Langenhagen und der Region vielseitige Vorträge kommentieren. Darunter finden sich Themen wie das historisch geprägte Denkmuster des Barbaren, die Revolution in Belarus, Galaxien und schwarze Löcher, Strukturen und Reformen von Krankhäusern, Gewalt an Frauen und Femizide, Kurt Landauer und jüdisches Leben bei Hannover 96 sowie die Evolution der Phantasie. Bei diesen Themenabenden können Teilnehmende in der VHS Langenhagen persönlich mit den Referentinnen und Referenten in ein offenes und kritisches Gespräch gehen, nachdem der Live-Stream-Vortrag gezeigt wurde. Die Veranstaltungsreihe “vhs.wissen live & LOCAL” wird in Kooperation mit der VHS Erding und SüdOst umgesetzt.Professor Kathleen Loock wird am 20. Januar 2022 auf den Vortrag von Prof. Michael Hochgeschwender eingehen. Loock ist Juniorprofessorin für American Studies und Media Studies an der Leibniz Universität Hannover. Thema des Abends ist "Religion und Nation in den USA".Zur Energiewende ist am 25. Januar ein Vortrag von Silvia Liebrich und Michael Bauchmüller von der Süddeutschen Zeitung in der VHS zu sehen. Danach wird eine Diskussionsrunde mit Oliver Krebs, Redakteur für die Lokalzeitung „Langenhagener ECHO“, stattfinden.Am 15. Februar kommentiert Elisabetta Lupi den Vortrag von Professor Mischa Meier der Universität Tübingen zum historisch geprägten Denkmuster des Barbaren. Lupi lehrt und forscht im Historischen Seminar der Leibniz Universität Hannover unter anderem zur Kulturgeschichte der archaischen und klassischen Zeit sowie der späten römischen Republik und Frühen Kaiserzeit.Die VHS lädt ebenso für den 25. Februar ein, wenn im Live-Stream Prof. Harald Meller zur Himmelsscheibe von Nebra spricht. Er ist Direktor des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt sowie des Landesmuseums für Vorgeschichte.Professor Bohn von der Universität Gießen, dessen Lehr- und Forschungsschwerpunkt Belarus ist, wird am 3. März auf die Situation in Belarus und den Vortrag der Journalistin Alice Bota zur weiblichen Rolle in der Revolution eingehen.Am 7. März. werden Anja Ananieva von Ophelia e.V. und Christoph Badenhop von der Polizei Langenhagen über Gewalt an Frauen und Femiziden sprechen. Zuvor sehen die Teilnehmenden in der VHS einen Live-Stream von der Investigativjournalistin Margherita Bettoni.Die Volkssternwarte Hannover ist am 9. März in der VHS zu Gast und wird einen Beitrag zu “Galaxien und schwarze Löcher” geben, nachdem Online-Vortrag von Prof. Reinhard Genzel vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik.Auch mit dem Thema Strukturen und Reformen von Krankhäusern wird es einen VHS-Abend geben. Prof. Thomas Gerlinger von der Universität Bielefeld wird im Live-Stream zu sehen sein. Welcher Gast aus der Region dabei sein wird, veröffentlicht die VHS zeitnah.Um Kurt Landauer und jüdisches Leben in Sportvereinen wird es am 11. Mai gehen. Hendrik Woy von der Leibniz Universität Hannover wird nach dem Vortrag der Buchautorinnen Dr. Rachel Salamander und Jutta Fleckenstein auf das jüdische Leben bei Hannover 96 während und außerhalb der NS-Zeit eingehen.Am 17. Mai kommentiert Sebastian Stein vom Kunstverein Langenhagen den Vortrag von Professor Thomas Junker der Universität Tübingen mit dem Titel "Die Evolution der Phantasie: Warum wir ohne Kunst nicht leben können".Es ist möglich, dass einzelne Veranstaltungen pandemiebedingt kurzfristig zu Online-Veranstaltungen umorganisiert werden. Angemeldete werden zeitnah informiert. Weitere Informationen finden sich auf der Webseite www.vhs-langenhagen.de. Fragen zu den Veranstaltungen beantwortet Annika Eskera, Programmbereichsleiterin Politik und Gesellschaft, telefonisch unter 0511 7307 9705 oder per E-Mail an eskera@vhs-langenhagen.de