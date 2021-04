Leibniz IGS stellt sich am 30. April vor

Langenhagen. Die Leibniz IGS Langenhagen stellt sich am Freitag, 30. April, interessierten Eltern und ihren Kindern live im Internet vor. Der entsprechende Link ist auf der Homepage der LIGS zu finden https://www.ligs-langenhagen.de. Um 16 Uhr startet eine Liveübertragung aus der Schule. Geplant ist die Vorstellung der Schule durch einen aktuellen Imagefilm. Hierin wird das Schulmaskottchen LIGSI durch die Räumlichkeiten führen und einige Menschen der Schule vorstellen. Unter den gegebenen Coronavorschriften zeigt der WPK Tanz des sechsten Jahrgangs in verkleinerter Besetzung einen Beitrag. Außerdem ist eine spannenden Talkrunde geplant. Der Link für den Stream ist: https://www.youtube.com/watch?v=EnWbqhwOGxw Informationen über Fachbereiche, Unterrichtsarbeit und das Profil der LIGS können unabhängig vom 30. April jederzeit auf der Homepage oder durch einen persönlichen Kontakt mit der Schulleitung eingeholt werden. Kontakt über verwaltung@rks-lgh.de oder mucha@rks-lgh.de. Terminvergabe für die Anmeldung am 27. Mai ist hier ebenfalls ab sofort möglich.