Lockere Gesprächsrunde am Grill

Schulenburg/ Engelbostel. Unter dem Motto „ Politik ist uns nicht Wurst, …geben sie ihren Senf dazu“ findet am Sonntag, 18.Juli, in Schulenburg - Park Dorfstraße eine lockere Gesprächsrunde am Grill statt. In der Zeit von 13 bis 17 Uhr sind alle Schulenburger, Engelbosteler und Freunde herzlich eingeladen. Der CDU-Ortsverband stellt die Kandidaten

für den Ortsrat Engelbostel und Schulenburg vor und bei einer Bratwurst vom Holzkohlegrill gibt es die Möglichkeit, das eine oder andere, was schon immer störte oder erfreute, loszuwerden. Für die Kleinen gibt es Spaßaktionen unter anderem Kinderschminken.