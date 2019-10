Loreley – drei Flüsse, vier Radfahrer

Ein Tourbericht des Fahrradclubs ADFC

Langenhagen. Der Langenhagener Fahrradclub ADFC lädt Gäste und Mitglieder anlässlich seines Oktober-Stammtisches zu einem Bericht über eine gerade abgeschlossene Radtour an Lahn, Rhein und Mosel ein. Neben interessanten Bildern und kurzweiligen Videos gibt es dabei auch Tipps über die Organisation einer solchen Tour und über die Kosten: Der ADFC möchte damit erleichtern, selbst so eine schöne Radtour zu machen oder nachzumachen. Dieser Oktober-Stammtisch beginnt am letzten Dienstag des Monats, 29. Oktober, wie immer um 18.30 Uhr im "Das Leibniz"/SCL, Leibnizstraße 56, Langenhagen. Der Eintritt ist kostenfrei.