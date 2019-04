Luftnot und Lunge

Fachvortrag: moderne Diagnostik und Therapie am 17. April

Langenhagen. Die Paracelsus-Klinik am Silbersee in Langenhagen erweitert ihr Angebotsspektrum um eine Abteilung für Pneumologie (Lungenheilkunde). Für geschätzte 72.000 Patienten mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) und 828 an Lungenkrebs neu erkrankten Patienten pro Jahr in der Region Hannover steht somit eine neues breites Spektrum an diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten zur Verfügung. Hierzu gehören die Behandlung von Chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen, dem Asthma bronchiale, die Diagnostik und Behandlung von fibrosierenden Lungenerkrankungen sowie die Versorgung von Patienten mit Luftnot im Allgemeinen. Die aktuellen diagnostischen und therapeutischen Verfahren werden von Suat Evcümen, Leitender Arzt der Pneumologie, in seinem Vortrag veranschaulicht. Die kostenlose Informationsveranstaltung findet am Mittwoch, 17. April, um 17 Uhr im ersten Obergeschoss der Paracelsus-Klinik Langenhagen statt. Bitte melden Sie sich bei uns an - telefonisch unter (0511) 77 94-0; per Email: langenhagen@paracelsus-kliniken.de oder direkt vor Ort.