"Voices of Joy" sucht eine neue Chorleitung

Krähenwinkel (ok). "Voices of Joy" sucht eine neue Chorleitung. Wer hat Lust auf einen Neustart mit einem eingeschworenen und lustigen Haufen? Geprobt wird immer mittwochs ab 19 Uhr im Gemeindehaus an der Matthias-Claudius-Kirche. Alles keine Profis, die aber das gemeinsame Singen, die Gemeinschaft und die Leidenschaft verbindet. Die Chorleitung sollte zum Ziel haben, das Repertoire mit Gospel, Pop und Spirituals weiterzuentwickeln. Wer Interesse hat, melde sich bitte bei Regina Wöhler unter r-woehler@t-online.de, bei Anke Reßmeyer unter pass-anke@gmx.de oder bei Anja Kosin unter a.kosin1966@gmail.com.