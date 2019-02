Kabarettistin Sia Korthaus ist am 15. März im daunstärs

Langenhagen (ok). „Lust auf Laster“ heißt das Solo-Programm von Sia Korthaus treffend. Alles dreht sich um die Verlockungen des Lebens, und dass wir ruhig zu unseren kleinen Sünden stehen sollten. Die Kabarettistin kann diesbezüglich aus dem Nähkästchen plaudern. Sia Korthaus tritt am Freitag, 15. März, um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) mit ihrem Solo-Programm „Lust auf Laster“ im Rahmen des Internationalen Frauentags im daunstärs an der Konrad-Adenauer-Straße 17 auf. Der Eintritt liegt bei 15 Euro. Tickets unter www.vhs-langenhagen.de.