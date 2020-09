Bewohner-Versammlung in Wiesenau

Langenhagen. Der Verein win - Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover war im Juni im so gennanten „Komponistenviertel“ von Wiesenau unterwegs und hat eine "Aktivierende Bewohner*innenbefragung" organisiert.Anna-Marie Eichhorn, Mitarbeiterin des Vereins, war mit den ehrenamtlichen Unterstützern Martin Giesecke-Ehlers und Ellruth Klatt an vier Tagen zu unterschiedlichen Zeiten in der Beethovenstraße, Wagnerstraße, Bachstraße und Händelstraße unterwegs. Dieses Viertel Wiesenaus ist durch den Sonnenweg von der Quartiersmitte „abgeschnitten“ und der Verein möchte aus diesem Grund diesen Teil von Wiesenau näher kennenlernen.Die "Aktivierende Befragung" ist eine Beteiligungsmethode, die in der Gemeinwesenarbeit seit vielen Jahren eingesetzt wird. Diese dient dazu einen Stadtteil aus der Perspektive der dort lebenden Menschen kennen zu lernen und die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner wahrzunehmen.„Diese Beteiligungsmethode habe ich im Rahmen meines Studiums der Sozialen Arbeit kennen lernen dürfen und habe mich dann dazu entschlossen, während meiner staatlichen Anerkennung im Quartierstreff, diese durchzuführen“, berichtet Anna-Marie Eichhorn.Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden gefragt, was ihnen an Wiesenau gefällt und was sie stört. Das Wohlbefinden der Wiesenauer stand im Vordergrund dieser Befragung.Ist der Quartierstreff denn auch bei allen Wiesenauern bekannt? Auch das wollte der Verein in Erfahrung bringen.Zudem wurde speziefisch gefragt, ob das Projekt „Gesund im Quartier“ bekannt ist und was dieses Projekt beinhalten könnte. Eichhorn ist seit dem 1. September die neue Koordinatorin des Projekts.Bei der Bewohner-Versammlung werden die Ergebnisse dieser Befragung präsentiert. Der Termin dafür ist Sonnabend, 26. September, von 14 bis 17 Uhr im und vor dem Quartierstreff Wiesenau.Diese Versammlung dient dazu gemeinsam über die Ergebnisse der Befragung zu sprechen, diskutieren und mögliche Vorgehensweisen zu planen, um gemeinsam mit den Menschen aus dem Quartier Wiesenau Lösungsansätze zu bearbeiten.Der Verein win lädt alle Wiesenauer und andere Interessierte zu dieser Versammlung ein.Natürlich wird auf die vorgegebenen Abstandregelungen von 1,50 Metern geachtet, sowie ein Mundschutz getragen.