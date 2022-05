"Maibockschießen" unter anderem Namen

Erste Auflage des Maibockfestes in Godshorn

Godshorn. Eine Tradition ist zurück. Der Ortsrat Godshorn und der Ortsbürgermeister Tim Wook haben erstmals wieder ein Zusammentreffen wie das "Maibockschießen" ausgerichtet, dieses mal unter anderem Namen. Das Fest war war coronabedingt zwei Jahre lang ausgefallen. Anders als in der Vergangenheit gab es jedoch kein Schießen. Daher lautete der Titel des Abends „Maibockfest“.Die Änderung hatte einen Grund. Direkt auf dem Veranstaltungsgelände befindet sich das Dorfgemeinschaftshaus. Hier sind schon seit Wochen 20 Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht, wenn auch mit sich oft wechselnder Besetzung. „Wir haben uns bei der Vorbereitung darüber Gedanken gemacht und uns dafür entschieden, dass es mit Schießen unpassend gewesen wäre“, sagt Godshorns Ortsbürgermeister Tim Julian Wook (SPD). Denn laute Geräusche aus Gewehren und dazu traumatisierte und aus dem Krieg geflüchtete Menschen, „das machen wir nicht“, sagt Wook.Dennoch stand das Fest auch im Zeichen der Ukraine. Denn die Flüchtlinge nahmen nicht nur daran teil und mischten sich unter die Godshorner. Es wurde auch zusätzlich an sie gedacht. An den Verkaufsständen von Essen und Trinken befanden sich Spendenboxen. Das darin gesammelte Geld kommt dem Flüchtlingsnetzwerk Godshorn zugute. "Wir machen einfach ein schönes Friedensfest", sagt Wook. Für Livemusik sorgten die Bands Jerimias aus Hannover sowie Penny Simms aus Godshorn. Lockere und gelöste Stimmung also rund ums Dorfgemeinschaftshaus – wenn da nicht der Regen gewesen wäre. Denn die Schlechtwetterzone zog auch über Godshorn hinweg und sorgte für kräftigen Niederschlag. Wook nahm es mit Humor. „Die Godshorner sind sturmfest und fröhlich. Ein bisschen Regen macht da nichts.“ Am Ende des Tages kamen trotz des Sturms etwa 150 Teilnehmer zum Maibockfest. Das schreit nach einer Wiederholung bei besserem Wetter.