Stadtfest geht mit vielseitigem Programm für alle über die Bühnen

Langenhagen. Vom 26. bis 28. Juli findet das das alljährliche Stadtfest in Langenhagen statt.Auf zwei Bühnen (Rathausinnenhof und Marktplatz) werden verschiedene Künstler dem Publikum einheizen. Jeweils ab 20 Uhr steigt am Freitag und Sonnabend im Rathausinnenhof die große Disco für jung und alt. Der langjährige Resident DJ des Riu Palace Mallorca, Tornas Tanz alias DJ Schwede,legt an beiden Abenden auf und wird das Publikum so richtig in Schwung bringen. Ab 18.30 Uhr werden die Heidekapalken Schlager bis Hits von AC/DC den Besuchern präsentieren. Anschließend,ab 20 Uhr wird die Rockkantine ihr vielfältiges musikalisches Menü aufbereiten. Der Sonnabendabend ist mit vielen musikalischen Highlights gespickt. Rockig wird es mit Sweet Pain, im Anschluss wird Pick of the Bunch ihr abwechslungsreiches Repertoire aus rockigen Party-Songs ,poppigen Ohrwürmern und gefühlvollen Rockballaden spielen. Ab 23 Uhr heißt es „Malle für alle".Die Stars der Insel werdeb extra für das Stadtfest eingeflogen. Malle meets Langenhagen!, das Duo Specktakel wird unter anderem die Frage beantworten: „Wer ist die Mutter von Niki Lauda ?" ,Außerdem wird Alfred Zuckermit Hits von der Lieblingsinsel der Deutschen für ausgelassene Stimmung sorgen. Am Sonntag, ab 11 Uhr heißt es, wie jedes Jahr: Jazz Frühschoppen, dieses Jahr mit Zydeco Annie. Ab 14 Uhr präsentieren sich auf der Hauptbühne verschiedene Vereine und Ehrenamtliche beim Tag der Langenhagener (siehe Extratext).Das Fahrgeschäft Breakdancer und ein Autoscooter werden für Kurzweil und Spaß sorgen.An an die kleinen Besucher wird natürlich auch gedacht.Unter anderem freut sich der Kasper auf den Besuch. An das leibliche Wohl wird mit vielen Ständen, die diverse Leckereien und köstliche und "coole" Getränke anbieten, gedacht.Das Stadtfest Langenhagen ist am Freitag und Samstag von 16 Uhr bis Mitternacht geöffnet, am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Außerdem öffnet im Rahmen eines „ Verkaufsoffenen Sonntag“ das City Center seine Türen (siehe Extratext). Für rollstuhlgerechte Toiletten ist nach Auskunft des Veranstalters gesorgt. Darüber hinaus stehen für den Fall der Fälle Security und auch die Johanniter bereit. Der Wochenmarkt findet am Sonnabend, 27. Juli, auf dem Parkplatz des Schulzentrums statt. Dort wird nach Auskunft der Stadt am Sonnabend zwischen 5 und 14 Uhr ein Halteverbot eingerichtet. Der stellvertretende Bürgermeister Willi Minne wird das Stadtfest am Freitag um 18 Uhr mit einem Fassbieranstich auf der Rathausbühne eröffnen.Das Bühnenprogramm im Einzelnen: Freitag, 26. Juli: Bühne Rathaus 16 bis 18.30 Uhr Steve Reeves, 18.30 bis 19.30 Uhr Heidekapalken;, ab 20 Uhr Disco mit DJ Schwede; Hauptbühne 16 bis 19 Uhr Michael Lesser, 20 Uhr bis Mitternacht Rockkantine; Sonnabend, 27. Juli, Bühne Rathaus 16 bis 19 Uhr Michael Lesser, ab 20 Uhr Disco mit DJ Schwede, Hauptbühne 16 bis 19 Uhr Steve Reeves, 19 bis 20 Uhr Sweet Pain, 20 bis 23 Uhr Pick of the Bunch, 23 Uhr bis Mitternacht "Malle für alle" mitSpecktakel und Alfred Zucker; Sonntag, 28. Juli, Bühne Rathaus 11 bis 14 Uhr Jazzfrühschoppen mit Zydeco Annie ,15 bis 20 Uhr Steve Reeves, Hauptbühne 14 bis 18 Uhr Tag der Langenhagener.