Mann schwer verletzt

Verpuffung an der Berliner Allee

Godshorn. Bei einer Verpuffung in einem Kompressorraum eines Autoverwertungsbetriebes an der Berliner Allee ist am Sonnabendvormittag gegen 9.45 Uhr ein 38-Jähriger schwer verletzt worden. Die Ursache der Explosion ist ein technischer Defekt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 38-Jährige den Kompressorraum der Firma betreten, als es plötzlich zur Explosion gekommen war. Der 49-jährige Geschäftsführer eilte seinem Mitarbeiter zur Hilfe, rettete ihn aus dem Gefahrenbereich und schloss die Tür zum Raum, um die weitereAusbreitung einzudämmen. Der alarmierten Feuerwehr gelang es, den Brand wenigspäter vollständig zu löschen. Dennoch wurde die Halle der Firma beim Feuer beschädigt. Der 38-Jährige kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Am Montag haben Beamte des Fachkommissariats für Brandermittlungen die Firma in Langenhagen aufgesucht und gehen von einem technischen Defekt an einem Kompressor als Ursache für das Feuer aus. Den entstandenen Schaden schätzen sie auf rund 40.000 Euro.