Margeritenhof im Schützenfest-Style

YSO sorgte für musikalische Unterhaltung am Pfingstmontag

Kaltenweide. Eine kleine Abordnung des Schützenvereins Kaltenweide sowie Vertreter des Vereins Bürger für Kaltenweide besuchten am Pfingstmontag das Alten- undPflegezentrum „Margeritenhof“ am Kaltenweider Platz.Eigentlich hätten sich die Schützen zu dieser Zeit zum traditionellen Katerfrühstück anlässlich des Kaltenweider Schützenfestes auf dem Zellerieplatz getroffen.Da dieses bekanntlich nicht möglich ist, beteiligte sich der Schützenverein gerne an einerAktion des BfK, den Bewohnerinnen und Bewohnern des Margeritenhofs eine Freude zubereiten und ein bisschen Schützenfest-Feeling in das Alten- und Pflegezentrum zu bringen.Bereits am Freitag vor Pfingsten wurde der Innenhof und die Stationen mit frischen Birkenund grün-weißen Dekobändern dekoriert, sowie Fahnen an die Bewohnerinnen undBewohner verteilt.Pfingstmontag marschierte eine kleine Abordnung, unter musikalischer Begleitung einerKleinbesetzung des Young Spirit Orchestra (YSO) in den Innenhof des Margeritenhof ein.Das YSO spielte zahlreiche Musikstücke, die Jungschützen verteilten im Innenhof und aufden Stationen kleine Präsente, die von Rabea Lachkham – BfK- Vorstandsmitglied –vorbereitet wurden.Zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner verfolgten die musikalische Darbietung beistrahlendem Sonnenschein direkt im Innenhof, andere wiederum standen auf den Balkonenoder hörten bei geöffneten Fenstern aus ihren Zimmern zu.Axel Siebert – 1. Vorsitzender des Schützenverein Kaltenweide und Florian Windeck –Vorsitzender des BfK danken den beiden Organisatorinnen Samantha Schuppan vomSchützenverein und Rabea Lachkham (BfK-Vorstandsmitglied) für die Vorbereitung dieserAktion.