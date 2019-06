Marion Kellner ist neu dabei

Langenhagener Grüne wählen neuen Parteivorstand

Langenhagen. Die Langenhagener Grünen haben in ihrer Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Als Vorsitzender wurde Rolf Linnhoff im Amt bestätigt. Als sein Stellvertreter und Schriftführer fungiert Ronald Kunze. Zum Kassenwart wurde Frank Hentschel gewählt, als Beisitzerin Tatiana Schmedt. Neu im Vorstand ist Marion Kellner, die als Ortsratsmitglied in Krähenwinkel die Koordination mit den anderen grünen Ortsratsmitgliedern übernehmen wird. „Das tolle Wahlergebnis bei der Europawahl mit 20,8 Prozent der Stimmen für Grün in Langenhagen zeigt, dass die Themen Klima- und Naturschutz und eine klares Bekenntnis zu einem vereinten Europa für immer mehr Menschen wahlentscheidend war,“ bilanziert Rolf Linnhoff. Die Grünen treffen sich das nächste Mal am Mittwoch, 3. Juni, um 16.30 Uhr in der Teestube der IGS, Konrad-Adenauer-Straße 21, gegenüber vom Rathaus. Dazu sind Interessierte herzlich eingeladen. Für Anregungen oder Rückfragen ist Linnhoff telefonisch unter (0511) 73 51 03 zu erreichen. Weitere Informationen über die grünen Aktivitäten in Langenhagen gibt es unter www.gruene-langenhagen.de.