Themenabend der Freiwilligenagentur am 25. September

Langenhagen. Am Mittwoch, 25. September, findet um 17.30 Uhr in der Aula des Schulzentrums der Themenabend der Freiwilligenagentur Langenhagen statt. Wir laden alle interessierten Vereine, Verbände, ehrenamtlich Engagierte, Mitglieder und Gemeinschaften zum „Markt der Fördermöglichkeiten – Fördermittelgeber stellen sich vor“ herzlich ein.Anmeldeschluss ist am 15.September. Die Teilnehmerzahl ist jedoch begrenzt. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen bitte bevorzugt per E-Mail an: freiwilligenagentur@langenhagen.de oder alternativ telefonisch unter (0511) 7307-99-88.Förderungen gibt es für viele Bereiche – Bildung, Kultur, Sport, Ehrenamt, Umwelt und vieles mehr. Dabei sind die Fördertöpfe oftmals auch gut gefüllt. Allerdings ist die Auswahl des passenden Geldgebers nicht immer leicht. Es lohnt sich jedoch in jedem Fall nach möglichen Geldgebern Ausschau zu halten. Die Fördermaßnahmen können einmalig sein oder sich auch wiederholen. Sie können von Land, Bund und Stiftungen sein.Auf dem „Markt der Fördermöglichkeiten“ können sich Vertreter von Vereinen, Einrichtungen und Institutionen aus erster Hand über die Fördermittellandschaft der Stadt Langenhagen und Stiftungen informieren. Ziel ist es, die Möglichkeiten an Fördermitteln aufzuzeigen sowie den Kontakt zwischen potenziellen Antragstellern und Fördermittelgeber herzustellen.Jeder Fördermittelgeber steht an einem Tisch für Informationen zu den jeweiligen Programmen und Anforderungen zur Verfügung. Die Idee ist, Förderer und potenzielle Antragsteller ins Gespräch zu bringen. Projektideen können diskutiert und Fragen beantwortet werden.