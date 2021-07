Markt für Modelleisenbahnen und Spielzeug

Godshorn. Am Sonntag, 25. Juli, von 10.30 bis 16 Uhr veranstaltet Jomo's Team den zweiten Modelleisenbahn- und Spielzeugmarkt in der Brandboxx in Langenhagen. Laut Veranstalter ist der Spielzeugmarkt der erste Hallenmarkt nach der Lockdown-Phase überhaupt im Raum Hannover .

Die rund 4200 Quadratmeter großen Hallen werden erneut Ziel sein für die vielen Spielzeug-Freunde. Das Event bietet eine optimale Plattform für große Auswahl und kleine Preise. Modellbahnen und -autos, Steiff- und Schleichtiere und -Figuren sowie vieles mehr werden die Besucher überraschen. Die großen Hallen in der Messe Brandboxx an der Bayernstraße 3 sind hell und modern und dürfen coronabedingt nur mit Abstand und Mund-/Nasenschutz betreten werden. Weitere Informationen bei Jomo's Team unter 0172/9544662.