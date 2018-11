Martinstag in Engelbostel

Laternenumzug findet trotz Bauarbeiten statt

Engelbostel/Schulenburg. „Wir haben im Kindergarten Laternen gebastelt“, erzählen Torben, Johanna und Elina. Die drei Kita-Kinder aus Engelbostel wollen am Sonntag, 11. November beim Laternenumzug mitlaufen. Der findet am Martinstag nach einem Familiengottesdienst statt. „In unserer Martinskirche erinnern wir um 17 Uhr an den Namenspatron unserer Kirche und ziehen dann durchs Dorf zur Feuerwehr, wo wir weitere Lieder singen werden“, kündigt Pastor Rainer Müller-Jödicke an. Wieder zurück an der Kirche lade die Jugendgruppe zum Laternenfest mit Kakao-Bar ein.„Ich freue mich, dass der Laternenfest trotz der Bauarbeiten in der Kirchstraße stattfinden kann“, sagt der Theologe und dankt besonders den Bauarbeitern und Mitarbeitern des Ordnungsamtes für ihren Einsatz.