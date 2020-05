Nächster Termin ist am 4. August

Engelbostel. Das DRK OV Engelbostel organisiert zurzeit vier 4 Blutspendetermine im Jahr. Zu den beiden Terminen in diesem Jahr kamen jeweils trotz der derzeitigen Einschränkungen mehr als 90 Spendewillige, davon viele Erstspender. Der nächste Blutspendetermin in Engelbostel ist am Dienstag, 4. August, von 15 bis 19 Uhr im Gasthof Tegtmeyer, Resser Straße 1.