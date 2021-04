Mehr als eine politische Biographie

Michael Braedt: 70 Jahre und immer noch nicht leise

Langenhagen.„In der sauerländischen Kleinstadt Altena treffen1968 die Einflüsse der beginnenden Studentenbewegung auf das Arztsöhnchen Michael aus sehr konservativem Elternhaus. Die Folge: Rebellion am Burggymnasium, zum Chemiestudium nach Clausthal-Zellerfeld, Sozialistische Basisgruppe, Rudi Dutschke zu Besuch in Clausthal, bewegte linke Wohngemeinschaften, Berufsverbot, 20 Jahre grüne, dann vielfältige linke Parteiarbeit, unter anderem als linker Kommunalvertreter in der Region Hannover sowie ehrenamtlicher Landesgeschäftsführer der Niedersächsischen LinkenParallel in Hannover als Diplomchemiker und promovierter Ingenieur fast 30 Jahre im Niedersächsischen Umweltministerium und in Twinning-Projekten für die EU-Kommission.“So stellt der Autor Michael Braedt seine Autobiographie in kurzen Worten selbst vor. 70 Jahre zusammengefasst in wenigen Zeilen. In diesen 70 Jahren steckt natürlich viel mehr...Der heutige Langenhagener Michael Braedt erzählt in seinem 153-seitigen Buch davon, wie sein Engagement in der linken Bewegung mit seiner Berufstätigkeit für den „Apparat“ zusammenpasste. Sein Lebensmotto „Konsequent links“, gepaart mit Auseinandersetzungsbereitschaft, Angriffslust und positiver Lebenseinstellung würden Wohlwollende als Geradlinigkeit auslegen, andere würden es vielleicht eher Sturheit nennen.Die Biografie enthält viele in der Nachbetrachtung auch amüsante politische wie auch private Episoden, so dass die Leser Appetit auf mehr bekommen. Eine Covid-Infektion, die in seiner Familie glücklicherweise eher milde verlief, und die damit zusammenhängende Quarantäne wurden zur Fertigstellung des Buches genutzt.Ein spannendes Geschichtsbuch mit vielen Harz-, Hannover- und Landesbezügen - alles, nur keine langweilige Biographie!Erschienen im Papierflieger-Verlag, Clausthal-Zellerfeld (www.papierflieger.eu), Februar 2021, ISBN: 978-3-86948-800-4. Das Buch kostet neun Euro.