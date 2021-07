Mehr E-Mobilität

Volksbank verschenkt VRmobil an Lebenshilfe

Langenhagen/wedemark. Die Hannoversche Volksbank hat im Herbst des vergangenen Jahres insgesamt fünf sogenannte VRmobile ausgeschrieben, erstmals als E-Auto. Die Lebenshilfe Langenhagen Wedemark hatte sich um solch ein Auto vom Typ VW e-up! im Wert von rund 20.000 Euro beworben, und wurde aus den zahlreichen Bewerbern ausgewählt.Geschäftsführer Florian König nahm jetzt das Auto von Andreas Mohnke, Filialleiter der Volksbank in Langenhagen, und Christoph Galuba, Firmenkundenbetreuer in der Wedemark, offiziell entgegen.„Dieses Auto ist für uns ein echter Gewinn“, freut sich Florian König. „Damit sind wir unserem Vorhaben, die nördliche Region Hannovers hinsichtlich der Freizeitgestaltung von Menschen mit Behinderung inklusiver zu gestalten und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gleichberechtigt zu ermöglichen, einen sehr großen Schritt nähergekommen.“Filialleiter Andreas Mohnke erklärt: „„Wir engagieren uns für die Menschen in unserer Region.“ Dabei werden in den letzten Jahren auch verstärkt Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt. Der praktische Stadtflitzer erfüllt die umweltrelevanten Aspekte. „Mit dem e-up! wird der CO2-Ausstoß auf null reduziert.“Mit der VRmobil-Aktion, die im Jahr 2007 ins Leben gerufen wurde, soll engagierten Vereinen und Institutionen zu mehr Mobilität verholfen werden. Seit dem Start dieser Aktion vor 14 Jahren sind mittlerweile über 2.700 VRmobile im Wert von rund 30 Millionen Euro in ganz Deutschland unterwegs. Allein in der Region Hannover-Celle-Hildesheimer Börde sind in dem Zeitraum insgesamt 75 der schnittigen Autos mit dem Logo der Volksbanken Raiffeisenbanken von der Hannoverschen Volksbank an gemeinnützige Einrichtungen übergeben worden.