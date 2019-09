Mehr Sicherheit für die Kita-Kinder

Verkehrsregelung in Ernst-Hugo-Weg und Wiesenstraße

Krähenwinkel. Mehr Sicherheit für die Kinder in der Kita Krähenwinkel. Um dieses zu erzielen, hat die Stadt Langenhagen die Verkehrsregelung im Ernst-Hugo-Weg sowie im nördlichen Abschnitt der Wiesenstraße in einem ersten Schritt angepasst.Die Kita Krähenwinkel befindet sich seit Mitte August auch offiziell in dem Neubau, Ernst-Hugo-Weg 60. Mit der Folge: Mehr Kinder und deren Begleitung gehen durch den Ernst-Hugo-Weg. In Teilen müssen sie die Straße queren, um zum Eingang der Kita zu gelangen.Um insbesondere für die Kinder sowie für alle anderen Fußgänger und Radfahrer die Situation im Ernst-Hugo-Weg zu verbessern, wurde die bisherige „Anlieger frei“-Regelung aufgehoben. An den Straßen weisen nun Schilder daraufhin, wie weit Kraftfahrzeuge fahren dürfen. Davon ausgenommen ist der landwirtschaftliche Verkehr.Grund für die Änderungen: Trotz der „Anlieger frei“-Regelung wurde der Ernst-Hugo-Weg immer wieder genutzt, um vom Hainhäuser Weg zur Wiesenstraße und weiter in den Süden zu fahren. Manch ein Verkehrsteilnehmer versuchte auf diese Weise, die Wartezeit vor der geschlossenen Schranke im Hainhäuser Weg zu umgehen, und beging durch diese Abkürzung eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet wird. Dabei missachtete mancher zudem die im Ernst-Hugo-Weg vorgegebene Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde.