Mehrwöchige Fotosafari startet

Gesucht sind „Lieblings-Orte in der Alten Mitte“

Langenhagen. Wo gibt es „Lieblings-Orte in der Alten Mitte“? Um diese Frage dreht sich die mehrwöchige Foto-Safari, die am bundesweiten „Tag der Städtebauförderung“ im Sanierungsgebiet „„Kernstadt Nord | Walsroder Straße“ startet. Ab Sonnabend, 14. Mai, werden Impressionen gesucht – etwa von einem umgestalteten Platz, an dem man sich gerne aufhält. Oder von einem neuen Angebot, das man gerne nutzt, um sich mit anderen zu treffen. Oder von einem sanierten Gebäude, an dessen Anblick man sich erfreuen kann. Möglichkeiten bieten sich viele und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Hauptsache, die eingereichten Fotos zeigen die Qualitäten, charmanten Seiten, die Nachbarschaften und das soziale Miteinander in der „Alten Mitte“.Die Lieblingsfotos können bis zum 30. Juni auf www.langenhagen.de/fotosafari hochgeladen werden. Dort finden Fotobegeisterte übrigens nicht nur weitere Informationen zu der mehrwöchigen Aktion, sondern auch zu einem kostenlosen Foto-Spaziergang am 14. Mai. Bei diesem gibt ein Fotografenmeister hilfreiche Tipps rund um Kameras, Motive und einigem mehr. Die Anmeldefrist hierzu endet am 11. Mai.Die Foto-Safari ist eine gemeinsame Aktion von der Stadt Langenhagen, dem Geschäftsstraßenmanagement und – eine weitere Besonderheit – der neu gestarteten Gemeinwesenarbeit der Elisabeth-Gemeinde. Gemeinsam laden sie die Menschen in der „Alten Mitte“ ein, sich über ihre „Lieblings-Orte“ auszutauschen und ins Gespräch zu kommen. Die besten Fotos schaffen es anschließend in eine kleine Ausstellung. Wer seine Aufnahmen schon vorab in den sozialen Medien zeigen mag, mit den Hashtags #altemitte und #verbund lassen sie sich von Gleichgesinnten und Interessierten leichter finden.