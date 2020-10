Merle Merlien gewinnt den Fotowettbewerb

Oliven Apotheken Kaltenweide/Krähenwinkel:„Mein Lieblingsplatz ist hier!“

Kaltenweide/Krähenwinkel. „Little Paradise“ ist der Titel des diesjährigen Siegerfotos von Merle Merlien, mit dem sie den Fotowettbewerb „Mein Lieblingsplatz ist hier!“ der Oliven Apotheken gewonnen hat. Das Foto erscheint damit auch als Titelbild des Kaltenweide & Krähenwinkel-Kalenders 2021.Merle Merlien gewinnt ein Bündel aus regionalen Gutscheinen für Gesundheit, Wellness und gesunde Ernährung im Wert von 400 Euro von der Praxis Physiotherapie im Weiherfeld Merk & Vieritz in Kaltenweide, der Zahnarztpraxis Kaltenweide von Dr. Jörg Riechers und Mira Böttcher, der Oliven Apotheke in Kaltenweide und Krähenwinkel, Stoll’s Hofladen in Schlage-Ickhorst und dem Hofladen Schmidt-Nordmeier in Krähenwinkel. Die Oliven Apotheke bedankt sich herzlich bei allen Fotografen für die vielen wunderschönen Fotos aus Kaltenweide und Krähenwinkel und bei den Sponsoren des Wettbewerbs und des Kalenders, zu denen neben den oben genannten Unternehmen auch der Margeritenhof in Kaltenweide zählt. Der Kaltenweide & Krähenwinkel-Kalender 2021 wird voraussichtlich Anfang November erscheinen.