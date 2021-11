MGH-Jubiläum

Langenhagen. Das Jubiläum des Mehr-Generationen-Hauses (MGH,) 35Jahre Verein in Langenhagen, findet am Sonnabend, 27.November, von 13 bis 16 Uhr statt. Es werden die 35 Jahre in einer Ausstellung präsentiert. Bei Kaffee und Kuchen und einigen Mitmachaktionen können sich die Gäste über die Zeitreise austauschen. Das MGH-Team freut sich auf den Besuch. Fragen beantwortet das Mehr-Generationen-Haus Langenhagen , Konrad- Adenauer- Str. 15 d. . Die Veranstaltung findet unter 3- G-Regeln statt. Informationen erhalten Sie unter der Tel. 0511 – 72 11 35, oder auf der homepage: www.mehrgenerationenhaus-langenhagen.de